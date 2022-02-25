Рубцовск, Алтайский край, , 13:09 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор 36-летнему жителю Угловского района, который ночью в ноябре 2021 года в Рубцовске намеревался сжечь автомобили сотрудников полиции. Подробности 25 февраля сообщает территориальное СУ СК РФ.

Полицейский автомобиль

В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Испытывая неприязненные отношения к сотрудникам полиции, он купил на одной из автозаправочных станций бензин и облил им два служебных автомобиля полиции, после чего — поджег.

«Довести преступный умысел на уничтожение имущества ему не удалось, так как возгорание вовремя обнаружили полицейские. А самого злоумышленника помог задержать водитель такси, проезжавший мимо места преступления», — пояснили следователи.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал, мотивировав свои действия неприязнью к стражам порядка, так как ранее был осужден за причинение телесных повреждений сотруднику полиции.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии — поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Барнауле вынесен приговор неоднократно судимому 57-летнему мужчине, который летом 2021 года убил и поджёг участкового уполномоченного полиции вместе со служебным автомобилем.

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