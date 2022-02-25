Депутата челябинского Заксобрания будут судить за коррупцию
Челябинск, 25 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Челябинской области одного из депутатов Законодательного собрания отдали под суд за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коррупция
По версии следствия, этот гражданин, будучи директором коммерческой организации, вместе с двумя должностными лицами Управления дорог «Южный Урал» передал взятку должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология». За это якобы те должны были исключить из отчётов сведения о выявленных нарушениях.
Также следователи считают, что должностные лица ФКУ Упрдор «Южный Урал» получили от него взятку. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.