Челябинск, 25 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Челябинской области одного из депутатов Законодательного собрания отдали под суд за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, этот гражданин, будучи директором коммерческой организации, вместе с двумя должностными лицами Управления дорог «Южный Урал» передал взятку должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология». За это якобы те должны были исключить из отчётов сведения о выявленных нарушениях.

Также следователи считают, что должностные лица ФКУ Упрдор «Южный Урал» получили от него взятку. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.