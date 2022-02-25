Москва, 25 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. После прокола уровня $100 за баррель нефть марки Brent отступила в ходе торгов 24 февраля на фоне фиксации прибыли, сигналом к которой стало достижение трехзначных цифр, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Сегодня, 25 февраля, цены на нефть Brent возобновила подъем, возвращаясь в сторону отметки $98. Волатильность на рынке нефти остается повышенной.

Геополитика продолжает задавать тон мировым площадкам в целом, играя на руку черному золоту, которое традиционно дорожает при возникновении угрозы для поставок.

Накануне президент США Джо Байден заговорил о скоординированном высвобождении нефти из стратегических запасов странами МЭА, что в добавление к технической коррекции добавило аргументов в пользу фиксации прибыли.

Тем временем отраслевая статистика минэнерго США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране неожиданно выросли на 4,5 млн баррелей, тогда как прогноз предполагал их сокращение на 1,5 млн баррелей.

При этом общий восходящий тренд по Brent остается в силе и будет далее получать подпитку за счет конфликта вокруг Украины, тем более что риск перебоев поставок российской нефти и сырья в целом остается высоким.

Так, вполне возможен подъем котировок к новым многолетним вершинам за пределами уровня $100 в ближайшее время, но и амплитуда колебаний курса обещает оставаться высокой, что по-прежнему требует осторожности», — пояснил эксперт.

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