25 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Великобритания в случае необходимости готова дать украинскому правительству убежище, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Оксана Переможенко, , 13:42 — REGNUM Великобритания в случае необходимости готова предоставить украинскому руководству убежище, в том числе и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Крепитесь, заграница нам поможет! Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

«Конечно, мы окажем всяческую поддержку — логистически и другими способами, как Британия всегда помогала правительствам в изгнании… Во время сегодняшнего разговора с президентом Зеленским я сказал, что, возможно, будет необходимо найти безопасное место для него и кабинета», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

Заявление политика обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Многих возмутило заявление главы британского правительства, и люди были против того, чтоб украинское руководство покидало страну. Участники обсуждения также поинтересовались, кто даст убежище «обычным» украинским гражданам.

«Раньше надо было, а сейчас уж будьте добры, руководство страны, от начала до конца быть им и быть здесь!!! И чтобы столица была столицей, а не в Лондоне филиал или во Львове!!!» — отреагировала Ira A.

«Кто б сомневался?» — задался вопросом Василий С.

«А простому народу кто даст убежище?» — задалась вопросом Татьяна М.

«Крыс надо спасать», — с сарказмом написал Владимир Ч.

«Руководство должно быть на территории Украины. Или с ними как с дезертирами поступить», — добавила Наталья Л.

«Какая прелесть! А нам? Вообще-то, хороший капитан последним покидает корабль», — отметила Вероника З.

«Нет уж, никакого им убежища… Пусть ответят за всё…» — призвала Elena B.

«Какой молодец Джонсон! А люди — это расходный материал?» — не без сарказма задалась вопросом Ирина З.

Владимир Зеленский с Борис Джонсон (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Главнее их защитить!» — возмутилась Ольга Т.

«Им убежище в тюряге надо предоставить», — призвала Нина М.

«Не выпускать», — призвала в свою очередь Надежда К.

«Не убежище им надо, ой не убежище…» — подытожил Родион В.

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Напомним, также французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция окажет помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, если возникнет угроза его безопасности.