Париж, 25 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Финал Лиги чемпионов решено перенести во Франции, сообщает Ouest-France.

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УЕФА принял решение, что финал Лиги чемпионов, который должен состояться 28 мая 2022 года, не будет проводиться в Санкт-Петербурге.

Решено провести финал Лиги чемпионов в столице Франции на стадионе «Стад де Франс», расположенном в пригороде Парижа Сен-Дени.

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