Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга перенаправят средства, которые предназначались для подготовки к Лиге чемпионов УЕФА, на развитие детских спортивных школ города. Об этом 25 февраля сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, комментируя решение Союза европейских футбольных ассоциаций.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 25 февраля УЕФА провело внеочередное заседание Исполнительного комитета в рамках которого обсуждался перенос Лиги чемпионов с «Газпром Арены» в Петербурге. Как итог, УЕФА официально решила перенести финал Лиги чемпионов в Париж.

«Сегодня Петербург — один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать», — отметил чиновник.

Борис Пиотровский указал, что средства, которые город планировал потратить на подготовку и проведение финального матча ЛЧ, будут направлены на развитие детских спортивных школ.

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