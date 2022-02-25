Кострома, 25 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Большие Мучные ряды в центре Костромы начали восстанавливать после пожара. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Последствия пожара в Больших Мучных рядах

Напомним, пожар рядах начался утром 4 февраля 2021 года. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении, арендуемом обществом с ограниченной ответственностью. Из подвала пламя поднялось на второй этаж и чердак здания, повредив помещения четырёх магазинов. Полностью справиться с последствиями возгорания удалось лишь через 5 часов.

Восстановление ведётся за счёт средств балансодержателя рядов— государственного учреждения «Наследие». Изначально предполагалось, что на ремонт уйдёт около 15 млн рублей. Однако по результатам закупки сумма была снижена до 12,8 млн рублей.

Приведением помещений в порядок занимается «Региональное объединение специализированных строителей» из Санкт-Петербурга. Согласно условиям договора работы должны завершиться до 28 июля 2022 года. В дальнейшем «Наследие» рассматривает возможность взыскания части суммы на восстановление с частника, в помещении которого загорелись провода.