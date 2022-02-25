Москва, 25 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Уважаемые «корреспонденты российских СМИ и эксперты, которые пишут про внешнюю политику России, осуждающие военную операцию, начатую РФ на Украине» (https://t.me/DB_channel_RU/64)!

Знамя Победы

Знакомо ли вам выражение «В огне брода нет»? Знаете ли вы, что в военное время не бывает промежуточной позиции, и если ты не на стороне своей страны и своего народа, то ты на стороне врага?

Президент В. В. Путин в своем обращении сказал, что военная операция России проводится с целью денацификации Украины.

Если вы против военной операции — значит, вы за нацификацию Украины?

Если так, то помните ли вы, за что воевали и погибали ваши деды и прадеды в Великой Отечественной войне? Напомним, они воевали за денацификацию мира. По-вашему, они должны были не воевать, а выступать с предательскими заявлениями о том, что любой войне «нет оправданий». Распространяется ли «нет оправданий» на Великую Отечественную войну? А?

Вы, «пацифисты» и «гуманисты», молчали все 8 лет, пока бандеровцы и нацисты убивали в Донбассе наших детей, женщин и стариков, сваливая их тела в братские могилы. Почему вы заговорили только сейчас, когда их террору начал приходить заслуженный конец?

Вы пишете, что вы — «корреспонденты российских СМИ». Но Россия пошла на военную операцию ради защиты соотечественников в Донбассе, ради защиты от нацистов наших братьев на Украине и ради защиты России от угрозы со стороны нацистского марионеточного режима на Украине, которая вознамерилась войти в НАТО. Вы поддерживаете врагов государства, в СМИ которого вы работаете? И это при том, что эти враги хотят расправиться не с ненавистным вам и вашим западным хозяевам «кровавым режимом», а хотят уничтожить народ России и саму Россию?

Своим письмом вы отвечаете «да». Это — омерзительно. Еще более омерзительно, что вместе с подписью под этим письмом вы не подали заявления об увольнении.