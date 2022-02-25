Таллин, , 12:58 — REGNUM «В связи с военными действиями России министерство иностранных дел Эстонии рекомендует без крайней необходимости не выезжать в Белоруссию и Российскую Федерацию», — говорится в сообщении МИД Эстонии.

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечается в пресс-сообщении ведомства, граждан Эстонии, находящихся в Белоруссии, просят взвесить свою необходимость нахождения в стране и по возможности вернуться в Эстонию.

Кроме того, граждан Эстонии, пребывающих в Белоруссии, просят в обязательном порядке зарегистрироваться на сайте МИД Reisi Targalt «Путешествуй мудро» (на эстонском языке).

Также МИД рекомендует без крайней необходимости не выезжать в Россию. Следует полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной, отмечается в сообщении.

Граждан Эстонии, находящихся в данный момент в России, также обязательно просят зарегистрироваться на сайте МИД Reisi Targalt.