Москва, , 12:58 — REGNUM После обновления абсолютного рекордного минимума в паре с долларом, который в моменте вплотную приближался к отметке 90 руб., рубль частично скорректировался, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар

«Российская валюта немного сняла перепроданность после торгов 24 февраля, сопровождавшихся повсеместной паникой на фоне начала военной спецоперации России на Украине.

Сегодня, 25 февраля, пара доллар/рубль продолжает отступать, уже тестируя уровень в 82 руб., прохождение которого переключит внимание игроков на отметку 80 руб.

Интервенции Банка России, безусловно, помогли российской валюте прекратить обвал и стабилизироваться, хотя в целом слово «стабильность» в данной ситуации выглядит неуместно.

Боевые действия в Украине продолжаются, и риски новых панических распродаж остаются высокими. При этом «россиянин» довольно стойко перенес сообщения о жестких санкциях Запада, которые, впрочем, были неминуемыми и ни для кого не стали сюрпризом.

Негатив отсюда поступит еще не раз — США и Европа будут вводить новые рестрикции в отношении РФ на фоне происходящего в соседнем государстве.

В качестве противодействия девальвации рубля Банк России может агрессивно повысить ставку, и такие ожидания тоже отчасти помогают нашей валюте. Если в данный период регулятору удастся стабилизировать курс в районе 80−82 руб., это уже будет маленькой победой для «россиянина».

Однако угроза возвращения к рекордным минимумам остается высокой, тогда как потенциал восстановления выглядит весьма скромно, особенно учитывая защитную функцию доллара, который обновил максимумы середины 2020 года на мировой арене», — пояснил эксперт.

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