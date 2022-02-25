Москва, , 12:58 — REGNUM Клиенты ряда российских банков 25 февраля столкнулись с проблемами при использовании сервисом кредитных организаций. Это следует из данных, размещённых на сервисе мониторинга Downdetector.

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Так, сбой произошёл в работе сервисов Сбербанка, Райффайзенбанка и ВТБ. Также неполадки возникли у Ростелекома.

Так, 40% клиентов Сбербанка не смогли осуществить перевод средств. Ещё 34% сообщили о неполадках с онлайн-банкингом. А 25% не смогли войти в мобильное приложение.

У клиентов ВТБ также основной проблемой стала невозможность перевести средства (55%). Мобильное приложение не заработало у 27% пользователей. У 19% отказал мобильный банкинг.

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Аналогично засбоили сервисы Райффайзенбанка. Среди самых частых жалоб — неполадки с мобильным банкингом. Пользователи приложения видят на своих экранах надпись «Вход в систему временно недоступен, попробуйте позже».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года в работе Telegram во всём мире начали происходить сбои. К 10:00 мск было около 400 жалоб со стороны пользователей, к 11:00 их количество превысило 3 тыс.