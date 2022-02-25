Ереван, , 13:00 — REGNUM Военные лётчики базы Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил России в Армении провели учения в сложных метеоусловиях. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба ЮВО.

Пролёт истребителей Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Экипажи отработали учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев с элементами сложного пилотирования», — говорится в сообщении.

По данным ЮВО, пилоты отработали аварийную посадку при одном неработающем двигателе. Им также ограничили видимость с помощью дымовых завес. Посадочная площадка была по легенде частично разрушена авиаударом «противника».

Сообщается, что учения происходили и при свете дня, и ночью. Также лётчики отрабатывали навыки при неблагоприятных погодных условиях: осадках, порывистом ветре, перепадах температур.