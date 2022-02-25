Казань, , 13:01 — REGNUM В Татарии продолжают регистрировать рост заболеваемости коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей прирост составил 21%, сообщила 25 февраля заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Лабораторные исследования Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

В республике продолжают исследования по выявлению штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта». Всего зарегистрирован 431 случай заболевания, вызванный «Омикроном», 23 из них завозные, добавила представитель надзорного ведомства.

По заболеваемости гриппом фиксируется снижение числа новых случаев заражения.

«Уровень заболевания гриппом снизился за предыдущую неделю на 31% и ниже эпидпорога на 1,7%. Можно утверждать, что сезонный эпидемиологический сезон близится к своему завершению», — отметила Авдонина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии неделей ранее уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышал эпидпорог на 58%.

Читайте также: В Татарии за сутки с COVID-19 госпитализировали 339 пациентов