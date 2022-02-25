Барнаул, , 12:57 — REGNUM Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края заявило о рекордном объеме ввода жилья в регионе. Всего за 2021 год было построено почти 990 тысяч квадратных метров. Подробности с итогового совещания в правительстве региона сообщает пресс-служба алтайского губернатора.

Жилье

«Введен в эксплуатацию рекордный объем жилья — 988,7 тысячи квадратных метров, благоустроено 204 территории. Из аварийного жилья переселено 2393 человека, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Алтайского края на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан, в краевой бюджет поступили средства в размере 1,1 миллиарда рублей.

По данным Минстроя России, наш край находится в зеленой зоне рейтинга регионов по достижению целевых показателей по региональным проектам», — сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года на территории Алтайского края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построены 842 новые квартиры общей площадью 61,3 тыс. кв. метров, что в 3,3 раза больше января 2021 года.

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