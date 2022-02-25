Москва, , 12:56 — REGNUM Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы жители Украины, «освободившись от гнета» нацификации, могли сами свободно определять свое будущее. Об этом 25 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии с нашими союзническими обязательствами, президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее», — сказал Лавров на встрече с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 25 февраля передал благодарность президенту России Владимиру Путину за принятое им решение о признании республик Донбасса.