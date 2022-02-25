Москва, 25 февраля 2022, 12:56 — REGNUM Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы жители Украины, «освободившись от гнета» нацификации, могли сами свободно определять свое будущее. Об этом 25 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 25 февраля передал благодарность президенту России Владимиру Путину за принятое им решение о признании республик Донбасса.