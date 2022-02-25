Ньон, Швейцария, 25 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Финальный матч Лиги чемпионов вместо «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени во Франции. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе УЕФА.

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Решение о переносе локации финального матча из России во Францию Союз футбольных ассоциаций Европы (УЕФА) принял в рамках внеочередного заседания. Причиной таких мер стала политическая обстановка между Россией и Украиной.

«Исполнительный комитет УЕФА принял решение перенести финал мужской Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра состоится, как и было первоначально запланировано, в субботу, 28 мая в 21:00 по центрально-европейскому времени», — говорится в сообщении организации.

Российские футбольные клубы всё также продолжат играть в еврокубках, однако их матчи будут проходить на нейтральной территории. Вместе с тем комитет УЕФА продолжит мониторить ситуацию для проведения внеочередных заседаний. В связи с развитием ситуации будут приниматься дальнейшие решения.

Напомним, в УЕФА ранее высказались в поддержку Украины в связи со сложившейся ситуацией.