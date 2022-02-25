Таллин, , 12:55 — REGNUM В центре эстонской столицы вечером 24 февраля прошло традиционное факельное местных националистов из ультраправой Эстонской консервативной народной партии (EKRE). Об этом сообщило эстонское издание sputnik-meedia.ee.

С факелами रघुबीर सिंह

Мероприятие проходило по традиционному маршруту — от площади Свободы (Вабадусе) по Старому городу с возвращением на место старта. Перед началом марша все желающие могли бесплатно получить факелы и послушать выступления лидеров партии, отца и сына, Марта и Мартина Хельме.

В 2022 году организаторы призвали участников шествия оставить политические плакаты дома. Ранее на подобных мероприятиях можно было увидеть различные плакаты с призывами к России вернуть территории, которые по Тартускому мирному договору ранее принадлежали Эстонской Республике.

EKRE — оппозиционная партия местных национал-консерваторов, которая славится своей нетерпимостью в отношении представителей нацменьшинств страны. Партия категорично выступает против мигрантов, а ее члены позволяют себе откровенные русофобские и расистские заявления.

Согласно видеоотчету о мероприятии, в нем приняло участие несколько тысяч человек.