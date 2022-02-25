Стокгольм, , 13:01 — REGNUM Поздним вечером 24 февраля, после того, как правительство Швеции и лидеры парламентских партий работали над выработкой «общего ответа» в связи с проведением Россией спецоперации на Украине, в риксдаге состоялся парламентский час, на который был приглашен посол Украины Андрей Плахотнюк. Об этом сообщает телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

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Перед началом заседания тальман Андреас Норлен вдруг заговорил на английском языке, что случается довольно редко.

«Перед тем, как мы начнем, я бы хотел сообщить, что пригласил сегодня к нам особого гостя: Его превосходительство посол Украины Андрей Плахотнюк», — объявил тальман.

После этого все члены риксдага встали и поприветствовали официального представителя Украины долгими аплодисментами. Посол поблагодарил парламентариев за теплое приветствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.

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