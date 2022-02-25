Белград, 25 февраля 2022, 13:08 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 24 февраля в интервью для телеканала TV Prva сообщил о том, что сербское государство проводит срочные массовые закупки продуктов питания и нефтепродуктов.
По словам Вучича, в Белграде не могут «притворяться, что ничего не происходит», пока весь мир «в истерике ожидает дальнейшего развития событий на Украине».
У кого Сербия закупает эти продукты, Вучич не сообщил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Северной Македонии: мировая экономика дестабилизирована