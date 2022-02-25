Донецк, 25 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Несколько дней понадобится войскам Донецкой и Луганской Народных Республик, чтобы выйти на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в прямом эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Smdnr.ru Денис Пушилин

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Он отметил, что украинские военные достаточно хорошо выстроили эшелонированную оборону за восемь лет.

«Тем не менее, не называя конкретных дат, но я скажу, что до выхода на административные границы, причем, как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считанные дни», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР также рассказал, что эвакуацию населения из республики приостановили. В тыловых населённых пунктах стало безопасно. Ряд украинских военнослужащих сдают оружие, но батальоны, составленные из радикалов, активно сопротивляются наступлению сил ДНР.

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