Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Американская актриса Анна-Линн Маккорд сочинила стихотворение о президенте РФ Владимире Путине. Об этом 25 февраля пишет Daily Mail.

Анна-Линн Маккорд Скриншот видео на YouTube

В своём произведении актриса говорит, что хотела бы быть «матерью» Путина. «Мне так жаль, что я не была твоей матерью. Если бы я была твоей матерью, тебя бы так любили, держали в объятиях радостного света… Если бы я была твоей матерью, мир был бы теплее», — зачитала Маккорд. Заявления актрисы вызвали неоднозначную реакцию в Сети — многие не упустили шанса «потроллить» Маккорд, другие посчитали её «безумной».

ИА REGNUM напоминает, что Анна-Линн Маккорд получила известность в 2008 году. Она исполнила роль Наоми Кларк в сериале «90 210: Новое поколение», спин-оффе оригинального сериала 1990 года «Беверли-Хиллз, 90 210».

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