Таллин, , 12:52 — REGNUM

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С вопросами относительно Украины отныне можно звонить по государственному номеру Центра тревоги Эстонии 1247. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Эстонии.

Как отметил министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани, очень важно, чтобы, например, находящиеся в Эстонии граждане Украины могли получить официальную информацию.

«Для этого следует позвонить на государственный номер 1247. Там работают профессионалы, готовые ответить сразу или перезвонить», — сказал министр.

По словам гендиректора центра Кятлин Альвела, государственный телефон собирает данные от всех ведомств страны с целью предоставить звонящим первоначальную информацию в связи с событиями на Украине. Различные министерства определили возможные вопросы в своих сферах управления и следят за актуальностью информации.

При звонке на государственный номер Центра тревоги из-за пределов Эстонии следует набирать +372 600 1247.