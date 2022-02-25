Серов, Свердловская область, , 12:51 — REGNUM Жительница Серова Свердловской области перевела мошенникам 912 тысяч рублей. Ей пообещали компенсацию за причиненный вред здоровью. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Телефонный мошенник

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Свердловчанке позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация в 450 тысяч рублей. Чтобы ее получить она должна была перевести 43 тысячи рублей якобы для сохранности денег в банковской ячейке. Далее женщине предложили заплатить страховку и налог. В общей сложности свердловчанка перевела телефонным мошенникам 912 тысяч рублей. Для этого ей пришлось взять кредит.

Обман женщина заподозрили только спустя четыре дня телефонных разговоров. Она написала заявление в полицию.