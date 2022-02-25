Стокгольм, , 12:53 — REGNUM 23 февраля гостем в студии журналистов телеканала SVT стала лидер «Центристов» Анни Лёф. Среди лидеров парламентских партий она стала шестой по счету, однако, в отличие от других политиков, она отказалась говорить, как, по ее мнению, должен выглядеть следующий кабинет министров Швеции.

Анни Лёф Centerpartiet.se

«Центристы займут позицию в отношении того, кого мы, так или иначе, будем выдвигать в премьер-министры или будем ли мы вообще сидеть в правительстве, только тогда, когда у нас будут результаты выборов», — заявила Лёф.

«Люди знают нашу предвыборную платформу», — добавила политик.

«Да, но не знают, какое правительство вы хотите продвигать», — возразил ведущий.

«Если мы хотим вести себя честно, то по существу такая позиция с нашей стороны абсолютна нормальна», — ответила Лёф.