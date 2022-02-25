Москва, 25 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 25 февраля передал благодарность президенту России Владимиру Путину за принятое им решение о признании республик Донбасса.

Lugansk.site Владислав Дейнего

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«Прежде всего хотелось бы передать слова огромной благодарности, попросить вас эти слова передать президенту Российской Федерации», — сказал он.

Кроме того, Дейнего отметил, что указы о признании Россией ЛНР и ДНР является очень серьезными документами для жизни республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что зпадные страны последовательно выгораживают киевский режим и это в итоге ввергло Украину в трагедию.