Таллин, , 12:49 — REGNUM Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии принял ряд мер, направленных на предотвращение возможных провокаций против дипломатических представительств Украины и России в стране. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на кризисного руководителя департамента Эгерта Беличева.

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«Мы разместили своих представителей перед посольствами Украины и России, чтобы предотвратить и справиться с возможными инцидентами, которые могут произойти у этих посольств», — заявил он.

Беличев добавил, что «если говорить о том, что сейчас делает департамент, то мы усилили охрану внешней границы. Мы увеличили число патрулей, удвоили их количество на внешней границе».

Кроме того, усилен пограничный контроль. «Это означает, что мы будем проводить более тщательные проверки транспортных средств и лиц, прибывающих из Российской Федерации», — заявил представитель Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

Беличев также сообщил, что власти работают над тем, чтобы в случае необходимости можно было продлить вид на жительство всем находящимся в стране гражданам Украины.