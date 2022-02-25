Москва, 25 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов более половины работающих жителей России (56%). Чаще готовы на такой режим люди моложе 34 лет (61%) и сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (60%), свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Рабочие

Не одобряют такой график рабочей недели 25% работающих граждан. Затруднились с ответом 18%.

Сторонники сокращенной до четырёх дней в неделю по 10 часов считают, что это «удобно, больше временя на отдых и путешествия», «можно найти подработку в третий выходной день».

По мнению противников, «надо уменьшать рабочий день, а не увеличивать»; «вечером плохо соображается», «минимум два часа в день уходит на дорогу, «не остается времени на семью».

Опрос проведён 17—21 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 323 населенных пунктах, работающее по графику пятидневной рабочей недели.

ИА REGNUM сообщало ранее, в России стартовал эксперимент по переводу части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю.

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