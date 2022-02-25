Париж, , 12:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон последовательно примет 25 февраля, своих предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози, чтобы обсудить с ними ситуацию на Украине, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Несколько раз в течение пятилетнего срока глава государства принимал двух экс-президентов Франции для обмена мнениями по международным вопросам.

В июне 2020 года Эммануэль Макрон пригласил бывших лидеров Франции в Елисейский дворец, чтобы проконсультироваться с ними о ситуации в области эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, война на Украине может иметь экономические последствия.

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