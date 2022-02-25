Москва, 25 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Главы республик Донбасса напрямую обратились к России за помощью в условиях, когда Украина решилась на силовой захват. Москва не могла остаться безучастной, заявил глава МИД России Сергей Лавров 25 февраля на переговорах с главой МИД Луганской Народной РеспубликиВладиславом Дейнегои первым заместителем главы МИД Донецкой Народной Республики Сергеем Пересадой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По словам Лаврова, НАТО и Евросоюз покрывали Киев и в самые последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путём захватить республики Донбасса. Власти Украины объявили о безальтернативности вступления в НАТО и стали грозить обретением ядерного оружия.

«В этой ситуации конечно же Российская Федерация не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав ваших государств об оказании военной помощи перед лицом агрессора. В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — сказал глава российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что западные страны последовательно выгораживали киевский режим, что в итоге привело Украину к трагедии.

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