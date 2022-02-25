Москва, , 12:48 — REGNUM Ситуация с ростом цен на электронику и бытовую технику в России усугубляется возникшим еще в 2021 году дефицитом комплектующих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал новость о том, что крупнейший российский ретейлер почти на 30% поднял цены на бытовую технику и электронику.

Электроника

«Рост спроса и цен на бытовую технику и электронику всегда наблюдался в период серьезного снижения курса рубля, — сказал Цыганов. — Это вполне понятно — практически вся бытовая техника и электроника ввозится в Россию из-за рубежа, часть собирается или в лучшем случае используются иностранные комплектующие и программное обеспечение. Поэтому снижение курса рубля означает рост цен, и это хорошо понимают покупатели, спешащие купить необходимое и даже впрок. Современная ситуация усугубляется сложившимся еще в 2021 году дефицитом части комплектующих, что вызывает опасения в дальнейших поставках».

Как пояснил Цыганов, для предупреждения подорожания следует снижать таможенные пошлины и налоги на производителей, стимулировать местное производство в России и развивать внешнеэкономические связи с новыми поставщиками.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут применить жесткие меры для ретейлеров, повышающих цены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме требуют жестких мер для повышающих цены на фоне спроса ретейлеров