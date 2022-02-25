Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM В Свердловской области за сутки, 24 февраля, в медучреждения доставили 514 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 318 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии оправились от болезни 214 505 человек. За сутки из больниц выписали 1048 пациентов.

В общей сложности на Среднем Урале выявили 336 483 носителя коронавируса. В том числе 4544 случая за прошедшие сутки. Число летальных исходов от COVID-19 в области достигло 10 235.