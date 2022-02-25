Уфа, 25 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Школьное питание должно быть не только безопасным, но и горячим. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров во время посещения центра детского и диетического питания в Уфе.

Razvitie-krohi.ru Детская молочная кухня

Этот центр обслуживает дошкольные и общеобразовательные учреждения города. В нем трудятся более 1,5 тысяч сотрудников (поваров, технологов, кухонных работников), которые организуют питание в 125 школах и 221 детском саду, в результате обслуживаются свыше 126 тысяч детей.

Отмечается, что для школ и детских садов диетологи разработали несколько видов кисломолочных продуктов, в том числе бифилайфы, биойогурты и ацидолакт.

Глава Башкирии подчеркнул, что очень важно постоянно проверять качество питания, чтобы блюда были не только безопасными, но и горячими.

«Контроль качества — это самое главное. Мы создали целую инфраструктуру школьного питания — систему проверки продуктов и единое меню, выстроили коммуникации с родителями и детьми. Буквально год-два назад был период, когда к нам поступало много обращений от родителей. Сейчас количество жалоб на качество питания — значительно меньше», — приводит пресс-служба его слова.

Хабиров отметил, что большинство продуктов, которые поступают в систему социального питания республики произведены в регионе.

«Когда я начинал работать главой Башкирии, мы не знали производителей пищевой продукции. Например, 90% мяса поступало из-за пределов республики. Сейчас 82% — это башкирское мясо. Оно качественное и безопасное», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров высоко оценил опыт Уфы по сохранению сети молочных кухонь: этот проект тиражируется по всей Башкирии.

Глава региона поручил руководству центра проработать вопрос индексации оплаты труда поваров и кухонных работников.