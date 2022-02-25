Омск, 25 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Омске за неделю с 15 по 22 февраля зафиксирован сезонный рост цен на свежие огурцы и помидоры. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Помидоры на прилавке

Средние цены исследуются на 68 наименований товаров (48 продовольственных и 20 непродовольственных) в 20 сетевых магазинах города. Также учитываются данные Омскстата.

В мэрии подчеркнули, что за указанный период четыре товара подешевели на 1−2%. Снизились цены на конфеты и яблоки, в группе непродовольственных товаров — на туалетную бумагу и детский шампунь.

На 1−2% подорожали подсолнечное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, мясные консервы, консервы (мясные и фруктово-овощные) для детского питания, сливочное масло.

Молочные сухие смеси для детского питания подорожали чуть более чем на 3%, свежие огурцы и помидоры — в пределах 5%.

В группе непродовольственных товаров на 4,2% стал дороже стиральный порошок.

Как сообщало ИА REGNUM, говядина подорожала в Хакасии за неделю на 1,91%.

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