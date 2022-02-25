Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. На Среднем Урале уроженца Башкирии будут судить за совершение смертельного ДТП. Мужчина перевозил знакомого на капоте автомобиля. Тот упал под колеса лесозаготовительной машины и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП

Инцидент произошел осенью 2021 года возле поселка Северка Екатеринбурга. Компания из трех человек распивала спиртные напитки. Один из мужчин решил пойти в магазин. Через некоторое время обвиняемый со знакомым поехали за ним на лесозаготовительной машине. На обратном пути уроженец Башкирии посадил знакомых на капот автомобиля. Произошел несчастный случай. Один из свердловчан упал под колеса машины. В результате водитель допустил наезд на знакомого. Тот от полученных травм скончался на месте аварии.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.