Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Портал «Здоровье петербуржца», где жители Санкт-Петербурга могут просмотреть информацию об обращениях в медицинские организации и ответы на них, записаться на приём к врачу или вакцинацию, временно недоступен. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Кибербезопасность Government.ru

«До конца дня он возобновит работу», — заверили в комитете, уточнив ИА REGNUM, что ресурс перестал работать не из-за DDoS-атаки, но при этом не назвали причину неисправности.

Напомним, группа хакеров Anonymous объявила кибервойну России и взяла ответственность за атаку на сайт новостного телеканала RT, добавив при этом к записи хештег #Ukraine.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США не регистрировали в последнее время никаких кибератак со стороны России.