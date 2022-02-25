Сыктывкар, , 12:42 — REGNUM Жители Коми стали реже водить детей в детские сады, чтобы сэкономить деньги. Об этом со ссылкой на министра образования республики Наталью Якимову пишет БНК.

Бедность

Якимова сообщила, что в новом учебном году продолжили функционировать 308 детских садов с общим охватом более 50 тыс. детей. По ее словам, в регионе «хорошая доступность дошкольного образования, а вот посещаемость оставляет желать лучшего: всего 60%.

Министр перечислила некоторые причины: болезни детей, карантинные мероприятия, отпуск родителей. Однако, по информации муниципалитетов, сегодня родители все чаще не приводят в детский сад ребенка, чтобы экономить деньги.

«То есть мы можем сделать некий косвенный вывод, что дети не посещают детсады по причине недостаточной платежеспособности семей. Поэтому в связи с этим мы предлагаем в 2022 году рассмотреть вопрос о выделении отдельных категорий семей и о введении мер социальной поддержки в части выплаты за присмотр и уход в детских садах, чтобы наши дети все приходили утром в детский сад», — цитирует министра издание.

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