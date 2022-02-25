Лима, , 12:42 — REGNUM Перуанская горнодобывающая компания Minsur отрицает наличие инвестиционных интересов, которые могут повлиять на охраняемые территории коренных народов в районе Амазонки. Об этом пишет агентство EFE.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Информация о планах перуанской компании была опубликована в исследовании, опубликованном несколькими неправительственными организациями в Рио-де-Жанейро.

Компания Minsur заявила, что бразильская организация Mineração Taboca, которой принадлежит рудник Питинга, «не работает и не планирует работать в коренных или биологических заповедниках Бразилии» и считает, что исследование содержит «неточную или, в лучшем случае, устаревшую информацию».