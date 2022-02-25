Душанбе, 25 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Курс российского рубля в Таджикистане за последние сутки упал на более чем 6% по отношению к местной валюте. Об этом 25 февраля сообщает «Азия Плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Согласно установленному Национальным банком Таджикистана официальному курсу, 1 тысяча рублей сегодня, 25 февраля, равняются 133 сомони, что на 8,6 сомони меньше по сравнению с курсом предыдущего дня.

Отмечается, что очередной виток обесценивания российской валюты наблюдается с минувшего понедельника, когда 1 тысяча рублей стоили 149 сомони.