Максим Исаев, 25 февраля 2022, 13:42 — REGNUM Кризис на Украине поставил перед тремя странами Ближнего Востока — Турцией, Израилем и Ираном — а также Индией серьезные политические трудности. По разным причинам им приходится решать сложную задачу, которая заключается в том, как найти баланс между противодействием российской «агрессии» против «суверенного» государства Украина и поддержанием хороших отношений с Москвой. До сих пор им удавалось найти этот баланс, но теперь, когда российское «вторжение» в самом разгаре, им нужно четко занять свои позиции, пишет профессор социологии Университета Западной Австралии Амин Сайкал в статье, вышедшей 25 февраля в The Strategist.

Владимир Путин. Внешняя политика
Владимир Путин. Внешняя политика
Иван Шилов © ИА REGNUM

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна является членом НАТО, за последние несколько лет установил хорошие рабочие отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на их разногласия по Сирии и прошлые препоны. В своей позиции он склоняется к Москве. Тем самым он выступает против неблагоприятного, как он считает, отношения к нему США и Западной Европы, особенно после неудавшегося государственного переворота 2016 года в Турции, а также последовавших за ним жестких репрессий против оппозиции. Он купил российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что вызвало недовольство Соединенных Штатов, которые, в свою очередь, исключили Турцию из своей программы создания истребителей F-35.

Между тем Эрдоган поддерживает хорошие отношения с Украиной и выступает решительно за сохранение суверенитета и территориальной целостности страны. В преддверии российского «вторжения» он призывал к дипломатическому урегулированию кризиса и избегал прямой критики России. Однако теперь ему нужно решить: встать ли на сторону партнеров Турции по НАТО или выбрать независимый курс, который может еще больше огорчить этих партнеров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО
Tccb.gov.tr

В затруднительное положение действия Путина также поставили и Израиль. Тель-Авив обеспокоен российской агрессией и имеет хорошие отношения с Украиной, президентом которой является еврей. Но еврейское государство проявило осторожность, чтобы не вызвать раздражение у Москвы. Путин поддержал Израиль, несмотря на жестокое обращение еврейского государства с палестинцами в условиях оккупации. Тем не менее он также политически и военным образом поддержал сирийский режим Башара Асада в фактическом союзе с Ираном, который Израиль считает заклятым врагом в регионе. Тель-Авиву нужно понимание Москвы для нанесения ударов по иранским силам и силам союзной Ирану ливанской «Хезболлы» в Сирии.

Хотя Москва иногда критиковала Израиль за нарушение суверенитета Сирии и воздушного пространства при регулярных бомбардировках объектов Ирана и «Хезболлы», она не хотела вступать в бой с Израилем, пока его вылазки не создавали никаких проблем для России на местах. Израиль хотел бы, чтобы этот статус-кво сохранялся.

Иран поддержал «авантюру» России на Украине, как и ожидалось, учитывая зависимость Тегерана от Москвы в плане поставок оружия и скоординированных действий в Сирии. Помимо этого, Тегеран нуждается в поддержке Москвы в продолжающихся в Вене переговорах по возрождению многостороннего ядерного соглашения с Ираном 2015 года, которое расторг в 2018 году президент США Дональд Трамп и которое пытается возродить его преемник Джо Байден.

Это не означает, что Тегеран очень доверяет России. Напротив, в истории двух стран достаточно горьких моментов. Но Тегеран видит преимущества в том, чтобы не критиковать Москву по поводу Украины. Однако при этом он рискует спровоцировать неудовольствие американцев ядерными переговорами, если не изменит свою позицию с косвенного на прямой диалог с США.

Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси
Hossein Razaqnejad

Индия оказалась в очень неловкой внешнеполитической ситуации. Правое индуистское правительство премьер-министра Нарендры Моди установило тесные отношения с Вашингтоном, в результате чего Индия присоединилась к США, Великобритании, Японии и Австралии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности, который широко рассматривается в качестве антикитайской меры. Однако Нью-Дели также поддерживает очень тесное оборонное сотрудничество с Россией, которая является крупным поставщиком оружия в Индию. В первую очередь по этой причине Моди до сих пор придерживался позиции, сходной с позицией Эрдогана по украинскому конфликту, — по сути, избегая принятия какой-либо стороны, хотя в телефонном разговоре с Путиным он призывал к «немедленному прекращению насилия».

Моди сталкивается со все большим давлением, по крайней мере косвенным, со стороны других членов Четырехстороннего диалога по безопасности, которые резко осудили действия России и ввели санкции против Москвы. Теперь, после российского вторжения, Нью-Дели вынужден занять более четкую позицию. Если она попытается угодить Москве, Индия, скорее всего, будет рассматриваться как очень слабое звено в этой «четверке», а если она примет позицию по этому альянсу, то, скорее всего, поставит под угрозу отношения с Россией.

Украинский кризис действительно носит глобальный многоаспектный характер. Хотя для большинства западных стран оказалось довольно просто противостоять России, этого нельзя сказать о тех государствах, которые оказались между ней и Западом.