Приштина, , 12:43 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 24 февраля заявила, что институты безопасности края, включая полицию Косово и все ее подразделения, а также разведку и армию Косово, обладают мандатом на защиту граждан Косово, суверенитета и территориальной целостности края и готовы к любому нападению. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Вьоса Османи Assembly-kosova.org

Османи заявила, что тенденции к дестабилизации региона появились не сегодня и поэтому приготовления к возможному вводу сербских войск ведутся уже давно.

«Это не предполагает, что нам не нужна поддержка наших партнеров в случае, если мы столкнемся с сербской агрессией, ведь это государство инвестировало исключительные суммы в свою армию с целью агрессии, а не обороны».

Вьоса Османи «Если Сербии придет в голову напасть на Косово, они хорошо знают, что столкнутся не только с армией и полицией Косово, но и с армией НАТО, поскольку армия НАТО обладает полным мандатом на защиту каждого участка границы Республики Косово, особенно на севере».

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