Приштина, 25 февраля 2022, 12:43 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 24 февраля заявила, что институты безопасности края, включая полицию Косово и все ее подразделения, а также разведку и армию Косово, обладают мандатом на защиту граждан Косово, суверенитета и территориальной целостности края и готовы к любому нападению. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Османи заявила, что тенденции к дестабилизации региона появились не сегодня и поэтому приготовления к возможному вводу сербских войск ведутся уже давно.
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