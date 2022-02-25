Приштина, Сербия, 25 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 24 февраля заявила, что институты безопасности края, включая полицию Косово и все ее подразделения, а также разведку и армию Косово, обладают мандатом на защиту граждан Косово, суверенитета и территориальной целостности края и готовы к любому нападению. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Assembly-kosova.org Вьоса Османи

Османи заявила, что тенденции к дестабилизации региона появились не сегодня и поэтому приготовления к возможному вводу сербских войск ведутся уже давно.

«Это не предполагает, что нам не нужна поддержка наших партнеров в случае, если мы столкнемся с сербской агрессией, ведь это государство инвестировало исключительные суммы в свою армию с целью агрессии, а не обороны».