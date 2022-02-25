Тирасполь, , 12:40 — REGNUM Украинская сторона закрыла пропускные пункт на границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР.

Приднестровье между украинской Сциллой и молдавской Харибдой MAXHO

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«Государственный таможенный комитет ПМР информирует граждан и экономических агентов о блокировании украинской стороной работы пунктов пропуска «Платоново» («Новый Гоян») и «Кучурган» («Первомайск»)», — сообщили в ГТК.

По данным ведомства, граница закрыта и на въезд, и на выезд. С приднестровской стороны работа пропускных пунктов осуществляется в штатном режиме.

Стоит отметить, что в после начала военной операции на Украине в Приднестровье оттуда въехали 4367 человек, из которых 1039 — к родственникам.