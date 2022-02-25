Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Ростовской области в ближайшее время предпримут дополнительные меры по защите объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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«Нам с вами необходимо проанализировать обстановку и выработать комплекс дополнительных мер, направленных на усиление антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств», — обратился к членам областной антитеррористической комиссии донской губернатор Василий Голубев.

Органы исполнительной власти и местного самоуправления продолжают работать в режиме ЧС. Охрана общественного порядка усилена казачьими дружинами.