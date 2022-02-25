Вашингтон, 25 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Молодой Скала», раскрывающего подробности из жизни актёра Дуэйн Джонсона. Информацию об этом опубликовал портал Film.ru вечером 24 февраля.

Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун

Так, в новом тизере представлены актёры, играющие Джонсона в разные периоды его жизни. Премьера второго сезона проекта запланирована на 15 марта 2022 года.

Напомним, что за свою карьеру Дуэйн Джонсон снялся в более чем 40 фильмах. Наибольшее признание получили его роли в серии фильмов «Форсаж» и боевике «Стукач».