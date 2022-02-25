Москва, 25 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Безопасность энергоблоков и саркофага Чернобыльской атомной электростанции обеспечивается совместно российскими десантниками и украинскими военнослужащими батальона охраны АЭС. Об этом 25 февраля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Timm Suess Чернобыльская АЭС

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Он уточнил, что территория электростанции была взята под полный контроль подразделениями воздушно-десантных войск России 24 февраля. Конашенков добавил, что персонал станции продолжает обслуживать её в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

«Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме», — подчеркнул представитель Минобороны.

«Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — заключил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о попытке захвата Чернобыльской АЭС в ходе начатой Россией специальной военной операции.

Напомним, 24 февраля в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса.