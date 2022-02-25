Москва, , 12:37 — REGNUM Цель военной операции России состоит в денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы, освободившись от этого гнёта, украинцы сами свободно могли бы определить своё будущее», — заявил Лавров.