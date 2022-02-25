Томск, 25 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет 67-летний водитель, по вине которого погибла престарелая женщина. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным следствия, в октябре 2021 года мужчина, управляя автомобилем Renault Fluence, отвлёкся и, не заметив переходившую дорогу 81-летнюю женщину, сбил её. От полученных в результате наезда томичка скончалась позже в больнице.

«Свою вину в случившемся водитель признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Томска», — отметили в надзорном ведомстве.