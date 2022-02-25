Челябинск, 25 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Челябинске до конца 2022 года появится ещё одна пешеходная улица. Она будет создана в микрорайоне «Академ Риверсайд» на 40-летия Победы, сообщили журналистам в мэрии.

Кадр из игры «The Sims 2» Благоустройство

Общая протяженность общественного пространства составит 450 метров. Проект предусматривает зоны активного отдыха, пешеходные дорожки, тротуары разной ширины, велосипедную дорожку и т.д.

На благоустройство территории выделено из областного бюджета 120 млн рублей. В ближайшее время предстоит определить подрядчика работ.