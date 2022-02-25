Джакарта, 25 февраля 2022, 12:30 — REGNUM Обозреватель по международным отношениям из университета Аль-Азхар Рамдан Мухаймин считает, что Индонезия может использовать многостороннюю дипломатию для урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает Kompas.
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Индонезия в настоящее время является председателем форума G20, и есть надежда, что это положение будет максимально использовано для разрядки конфликта.
Кроме того, Индонезия поддерживает хорошие отношения с двумя странами Россией и Украиной.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии попросило индонезийских граждан, проживающих на Украине, быть бдительными.
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