Псков, , 12:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Псковской области остаётся крайне напряжённой, суточная заболеваемость держится на уровне 1 тыс. человек. Об этом 25 февраля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба.

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По его словам, ежедневно в госпитализации нуждается порядка 40−50 человек, многие из которых обращаются за помощью уже в тяжёлом состоянии. Ввиду чего ковидный коечный фонд в течение недели был развернут до 805 мест.

«Уже неделю суточное число заболевших держится на уровне от 900 до 1000 человек», — добавил Ведерников.

По словам губернатор, многие тяжело болеющие пациенты — непривитые. Именно такие заболевшие дают самую серьёзную нагрузку на систему здравоохранения региона.

«Если бы уровень вакцинации был на 20 процентных пунктов выше, то уже сегодня, выйдя на плато по заболеваемости, мы могли бы снять значительную часть ограничительных мер и, самое главное, вернуть плановую медицинскую помощь», — резюмировал губернатор напомнив, что 14 февраля истёк срок проведения обязательной вакцинации всех работающих лиц старше 60 лет.

Отметим, за минувшие сутки лабораторным путем было выявлено 925 новых носителей SARS-CoV-2, что на семь меньше, чем днем ранее. На амбулаторном лечении в настоящий момент находятся 6012 человек, а в стационарах — 506 пациентов. При этом выписан по выздоровлению за минувший четверг 571 ранее инфицированный местный житель. Также зарегистрировано пять летальных исходов от осложнений вызванных ковидом, что на три меньше, чем за день до этого.

Всего с начала пандемии в Псковской области было выявлено 93 764 зараженных, из них выздоровели 76 140 человек. Умерло — 1562 заболевших.

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